Более 100 лифтов в домах Тюменской области заменили с начала 2025 года

109 лифтов заменили в домах Тюменской области с начала 2025 год, до выполнения планов осталось 11, сообщили в департаменте ЖКХ ТО.

Приёмка юбилейного сотого лифта прошла в Тюмени на ул. 50 лет октября, 74, к. 2. Подрядная организация обновила лифты во всех 4 подъездах дома. Старые отработали 25 лет. Во время капитального ремонта специалисты заменили направляющие в шахтах, кабины, двигатели и автоматику. От ВРУ дома протянули силовые питающие кабели. Новые кабины оснащены частотными приводами, имеют плавный ход и трёхкратный запас прочности. Ещё 8 лифтов отремонтированы на улице Ямской, 73, к. 2 и ул. Велижанской, 72.

Директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области Константин Самосватов:

В 2024 году план выполнили на 100 % - заменили 61 лифт. На 2025 год предусмотрена замена 120 лифтов, из которых с учётом сегодняшних приняты 109. В 2026 году планируется капитальный ремонт 92 лифтов. По 78 из них уже определена подрядная организация. Контрактование по оставшимся планируем завершить в текущем году.

С начала реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Тюменской области заменены 1 208 лифтов.