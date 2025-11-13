Акселератор наукоемких техностартапов для студентов и молодых ученых запускает Яндекс

Программа акселерации от Яндекса поможет ученым и студентам превратить перспективные научные разработки в реальные продуктовые решения в глубоких областях технологий (DeepTech) — искусственный интеллект, робототехника, облачные системы, анализ данных и другие направления. Участвовать могут команды со стартапами и исследовательскими проектами даже на ранней стадии — оценивать будут потенциал разработки.

Победители получат денежный грант и смогут презентовать свои проекты руководителям разных технологичных сервисов (Такси, Алиса, Роботикс) уровня СЕО и технических директоров, получат от них обратную связь, а также доступ к платформе Yandex Cloud.

"Цель акселератора — поддержать инновационные научные разработки и помочь командам превратить их в продуктовые решения. Подать заявку на участие можно на сайте Yandex AI Startup Lab до 12 декабря включительно. Участвовать можно даже с проектом на ранней стадии — главное, чтобы у команды была подтверждённая гипотеза. Отбор пройдёт в несколько этапов, на которых эксперты Яндекса выберут самые перспективные проекты. Будут оцениваться технологическая инновационность, реалистичность плана развития, навыки команды и другие параметры", - отмечают в компании.