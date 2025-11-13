Тюменский опыт работы с инвесторами в муниципалитетах представят на форуме "Города России"

Работу с инвесторами в муниципалитетах Тюменской области представят на форсайт-сессии в рамках форума "Города России" в Екатеринбурге, на мероприятии обсудят опыт внедрения муниципального инвестиционного стандарта: какие элементы действительно востребованы, а какие декларируются только "на бумаге", нужно ли "докрутить" рекомендации Минэкономразвития России для создания "безбарьерной" административной среды.

В 2023 году Минэкономразвития России разработало единый муниципальный инвестиционный стандарт. Он направлен на унификацию базовых подходов при работе с инвесторами на муниципальном уровне для ускорения сроков и оптимизации процессов при реализации инвестиционных проектов. Тюменская область в числе первых регионов России завершила внедрение муниципального инвестиционного стандарта: полное соответствие требованиям было обеспечено в январе 2024 года. Согласно текущим рейтинговым оценкам, регион входит в число лидеров по уровню реализации стандарта в сфере работы с инвесторами на муниципальном уровне, сообщает инвесткоманда ТО.





