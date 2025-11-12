Глава департамента труда Тюменской области посоветовала компаниям не надеяться на мигрантов, а сосредоточиться на студентах

Мигранты только временно могут закрыть кадровые прорехи в трудовых коллективах- эффективной команды с ними не построить, поэтому лучше сместить фокус внимания на местных молодых специалистов и заняться их целевым обучением, уверена директор департамента труда и занятости Тюменской области Вероника Ефремова.

Выступая на Дне знаний для предпринимателей в рамках пленарной сессии “Как человеческий ресурс превратить в человеческий капитал компании”, Вероника Ефремова рассказала о рисках при найме мигрантов:

Не решит кадровый голод использование труда мигрантов. Потому что меры государственной политики здесь ужесточаются, их становится количественно меньше. Раз. И два — это люди чужой страны, котрые относятся к нам как к транзитной станции, а значит и к вашему предприятию точно также. Следовательно, ни о какой культуре производства, ни о какой командности мы с ними говорить не сможем. Это временные работники. На какой-то период времени они закроют вам эту потребность, но не долгосрочно. Указ президента вышел, посмотрите его и еще раз и задумайтесь о других возможностях рынка труда, которые компенсируют вам недостачу в кадровом ресурсе. Чтобы ее не ощущать в долгосрочной перспективе - используете возможности национального проекта "Кадры", а именно возможность обучать персонал, не тратя на это ресурсы. И базово — в молодежь надо вкладываться, а значит, давайте подумаем все вместе, как реализовывать целевое обучение.