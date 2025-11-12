Тюменским предпринимателям рассказали, как по нацпроекту "Кадры" справляться с нехваткой сотрудников

13:01 12 ноября 2025
Тенденции на рынке труда, заблуждения работодателей и инструменты господдержки для подготовки кадров - эта тема стала одной из важных в День знаний для предпринимателей, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова постаралась во время своего доклада акцентировать внимание присутствующих на возможностях, которые сегодня предоставляют работодателям центры занятости населения.

Ефремова отметила, что между профильными специалистами, занимающихся вопросами занятости населения, и бизнесом, до сих пор диалог недостаточно качественный и назвала ключевые ошибки в ожиданиях компаний. 

Ожидание бизнеса - очередь из желающих трудоустроиться и богатый выбор кандидатов. Реальность иная: нехватка кадров, которую можно решить за счет студентов и пенсионеров, но придется учитывать их ценностные особенности и потребности. Статистика: на 1 ноября в регионе 2,3 тысячи зарегистрированных безработных и 19,1 тысяча заявленных вакансий, 9,4 тысячи из них в таких сферах, как строительство, научная и техническая деятельность, госуправление и обеспечение военной безопасности, соцобеспечение.  

Компании надеются на стабильный приток молодых сотрудников и выпускников вузов и ссузов. По факту в регионе и стране сокращение численности населения в возрасте 25-34 года. Уверенность в том, что нехватку кадров можно решить наймом мигрантов, тоже несостоятельна, поскольку миграционная политика ужесточается, наем таких работников-временщиков не поможет закрыть проблему навсегда - лучше вкладываться в формирование и развитие специалистов из местных жителей, считает Ефремова.

Еще одно распространенное заблуждение - воспринимать центр занятости как биржу труда и место, где только пособия по безработице дают. Сегодня это кадровые центры, которые могут оказать помощь по подбору персонала. Компаниям они могут найти работников из  участников федерального проекта переподготовки кадров, организовать бесплатное обучение их специалистов, привлечь молодых специалистов-профильников в организацию, а также получить субсидию по затратам, связанным с трудоустройством стажеров. Также работодатели могут получить субсидии при приеме на работу одиноких и многодетных родителей, участников СВО и членов семей погибших военнослужащих, инвалидов. Хороший эффект дают ярмарки вакансий и популяризация профессий.

 Вероника Ефремова, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области:

Обсуждая участие нашего департамента в Дне знаний для предпринимателей, мы решили поговорить о заблуждениях и возможности избежать ошибок, когда работаешь на открытом рынке. А сейчас все наши компании выходят на открытый рынок труда, потому что нехватка рабочих профессий, высокопрофессиональных людей ощущается нашими уважаемыми предпринимателями в том числе. Я должна была рассказать, что происходит реально, то есть показать некую константу ситуации, и посоветовать, куда шагнуть дальше. Рассчитываю, что после этой встречи предприниматели, во-первых,  прочтут два базовых документа: национальный проект "Кадры" и указ президента России, связанный с миграцией. Во-вторых, узнают, наконец, сколько бесплатных мер поддержки предоставляет государство, как можно и учить, и менять состав своей компании, и двигаться на рынке, и за пределами Тюменской области, как привлекать людей сюда. Есть такие программы, и они тоже поддерживаются и государством, и региональным бюджетом, и региональным правительством. Вот это была моя цель. Надеюсь, что, сохранив презентационный материал, они это все еще раз посмотрят, к нам придут, и там уже мы с ними доработаем.

