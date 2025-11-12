Тюменским предпринимателям рассказали, как по нацпроекту "Кадры" справляться с нехваткой сотрудников

Тенденции на рынке труда, заблуждения работодателей и инструменты господдержки для подготовки кадров - эта тема стала одной из важных в День знаний для предпринимателей, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Вероника Ефремова постаралась во время своего доклада акцентировать внимание присутствующих на возможностях, которые сегодня предоставляют работодателям центры занятости населения.

Ефремова отметила, что между профильными специалистами, занимающихся вопросами занятости населения, и бизнесом, до сих пор диалог недостаточно качественный и назвала ключевые ошибки в ожиданиях компаний.

Ожидание бизнеса - очередь из желающих трудоустроиться и богатый выбор кандидатов. Реальность иная: нехватка кадров, которую можно решить за счет студентов и пенсионеров, но придется учитывать их ценностные особенности и потребности. Статистика: на 1 ноября в регионе 2,3 тысячи зарегистрированных безработных и 19,1 тысяча заявленных вакансий, 9,4 тысячи из них в таких сферах, как строительство, научная и техническая деятельность, госуправление и обеспечение военной безопасности, соцобеспечение.

Компании надеются на стабильный приток молодых сотрудников и выпускников вузов и ссузов. По факту в регионе и стране сокращение численности населения в возрасте 25-34 года. Уверенность в том, что нехватку кадров можно решить наймом мигрантов, тоже несостоятельна, поскольку миграционная политика ужесточается, наем таких работников-временщиков не поможет закрыть проблему навсегда - лучше вкладываться в формирование и развитие специалистов из местных жителей, считает Ефремова.

Еще одно распространенное заблуждение - воспринимать центр занятости как биржу труда и место, где только пособия по безработице дают. Сегодня это кадровые центры, которые могут оказать помощь по подбору персонала. Компаниям они могут найти работников из участников федерального проекта переподготовки кадров, организовать бесплатное обучение их специалистов, привлечь молодых специалистов-профильников в организацию, а также получить субсидию по затратам, связанным с трудоустройством стажеров. Также работодатели могут получить субсидии при приеме на работу одиноких и многодетных родителей, участников СВО и членов семей погибших военнослужащих, инвалидов. Хороший эффект дают ярмарки вакансий и популяризация профессий.

Вероника Ефремова, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области: