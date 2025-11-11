Тюменцы стали чаще жениться

Изображение сгенерировано в ГигаЧате

За последние десять месяцев число молодоженов в Тюмени возросло на 387 пар по сравнению с 2024 годом, 578 пар из них свидетельства о заключении брака получили в октябре, в прошлом году на этот месяц пришлось 556 браков.

Также 1131 малышей выбрали октябрь, чтобы появиться на свет осенью. По сравнению с октябрям 2024 родилось на 66 детей больше. А вот за прошедшие 10 месяцев в Тюмени появилось 9862 новых жителей, сообщили в администрации города со ссылкой на информацию комитета записи актов гражданского состояния.