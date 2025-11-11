При повышении зарплаты продолжить работать на пенсии согласны 67% тюменцев

Аналитики hh.ru, российской рекрутинговой онлайн-платформы, провели опрос и выяснили, какие преференции от компании могут повлиять на то, что трудящиеся Тюменской области захотят продолжить работать после выхода на пенсию.

Деньги и соцпакет — главная мотивация

Опрос hh.ru показал, что 60% жителей Тюменской области планируют продолжить работу по достижении пенсионного возраста, еще 7% пока сомневаются в этом, но не исключают такой возможности. При этом, главной мотивацией, которая может удержать их на работе они назвали увеличение зарплаты (67%). Второй по важности фактор — соцпакет (26%), при этом 14% желают, чтобы после пенсии им был доступен расширенный ДМС, 10% местных специалистов хотят расширенный соцпакет, который распространяется на членов семьи, а 2% мечтают получить доступ к корпоративной пенсионной программе. Только 14% работников Тюменской области ответили, что на их решение уйти на пенсию ничего не может повлиять.

Респонденты старше 55 лет, которые ближе остальных находятся к пенсионному возрасту, распределили преференции в соцпакет немного в иной последовательности: главным стимулом для них оказалась корпоративная пенсионная программа.

Самую высокую заинтересованность в ДМС проявили сотрудники сфер "Управление персоналом, тренинги" (38%), "Высший и средний менеджмент" (31%), "Финансы, бухгалтерия" и "Информационные технологии" (по 29%), а корпоративная пенсионная программа больше остальных влияет на мотивацию продолжить карьеру работников сфер "Закупки" (22%), "Наука, образование" и "Продажи, обслуживание клиентов" (по 21%).