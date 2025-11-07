У геронтологического центра в Тюмени обустроили удобный для спокойного отдыха сквер

Скверик с удобными дорожками, продуманным размещением скамеек, качелей и прочего оборудования этим летом обустроили у геронтологического центра в Тюмени. Обновленную городскую локацию облюбовали не только жители близлежащих домов, но и другие люди, приезжающие в центр по своим делам.

Благоустройство озелененной зоны общественного пространства по улице Карла Маркса, 110а в Калининском административном округе — это один из успешно выполненных наказов избирателей депутату Тюменской городской думы Екатерине Вешкурцевой.

На днях журналисты вместе с председателем гордумы Светланой Ивановой и депутатом избирательного округа №3 Екатериной Вешкурцевой оценили благоустройство территории.

По словам депутата, ранее это было заросшее старыми деревьями место, часть из них из-за ветхости пришлось снести, на оставшихся провели омолаживающую обрезку, теперь сквер стал центром притяжения горожан и одной из визитных карточек округа.

"При создании проекта учитывали и пожелания жителей близлежащих домов, и требования, которые необходимо учитывать для того, чтобы жители преклонного возраста могли с автобусной остановки пройти, присесть, отдохнуть перед посещением геронтологического центра. Новые деревья жители решили посадить своими руками - в память о родственниках, которые сорок лет здесь сажали деревья. На сегодня у нас есть возможность на данной территории не только отдыхать, но и встречаться с жителями, проводить здесь культурные мероприятия", - рассказала Екатерина Вешкурцева.

Председатель гордумы Светлана Иванова отметила, что депутаты традиционно контролируют исполнение наказов избирателей. По обустройству данного сквера жители города обращались с просьбами в администрацию города и к депутату — по итогам голосования локация одержала победу.

"В августе локация была открыта. Со слов горожан, они удовлетворены и довольны тем, что их услышали, и в целом результатом. Объект получился очень хороший", - резюмировала осмотр и общение с местными жителями Светлана Иванова.

Исполнение наказов избирателей — приоритетная часть работы каждого депутата. На сегодня в списке 774 наказа, все они сформированы и реализуются в тесном диалоге депутатов и горожан с властями разного уровня.