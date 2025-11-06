В некоторых образцах мяса индейки тюменского производителя обнаружили ДНК сальмонеллы

Роспотребнадзор требует привлечь к ответственности ООО "Абсолют-Агро" за нарушение требований технических регламентов и обязательных требований к продукции после выявления нарушения техрегламентов "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки", "О безопасности пищевой продукции" на производстве в Заводоуковске и обнаружении в некоторых образцах замороженного филе грудки индейки ДНК сальмонеллы, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Проверка помещений предприятия по переработке птицы (индейки) в Заводоуковске проводилась 11 сентября Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области в рамках санитарно-эпидемиологического расследования с целью выяснения причин и условий возникновения массового инфекционного заболевания во Владивостоке, отмечается в сообщении.

"В Арбитражный суд Тюменской области обратилось Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области с заявлением ООО "Абсолют-Агро" о привлечении к административной ответственности. По результатам комплекса мероприятий ... контрольный орган пришел к выводу о наличии признаков состава административного правонарушения, выразившихся в нарушении обществом при осуществлении своей деятельности в качестве изготовителя требований технических регламентов и обязательных требований к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам хранения и реализации продукции. На основании изложенного Управление обратилось в суд с требованием о привлечении ООО "Абсолют-Агро" к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях", - говорится в сообщении с указанием, что исковое заявление принято к производству Арбитражного суда Тюменской области.