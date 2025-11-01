Эксперты оценили продукцию и научные разработки тюменского агросектора

Тюменские товаропроизводители одержали успешно представили регион на Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Екатеринбурге, эксперты высоко оценили как продукцию наших сельхозпроизводителей, так и научные разработки, пишет информцентр правительства ТО.

В конкурсе "Лучший продукт – 2025" 22 тюменских предприятия по производству молочной и мясной продукции, кондитерских изделий, овощей и фруктов выиграли 41 медаль: 34 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых.

По результатам конкурса "Научные инновации и разработки в агропромышленном комплексе УФО" Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья и Аграрный институт ТюмГУ получили: 6 дипломов I степени, 2 диплома II степени, диплом III степени и 5 дипломов лауреата.

Эксперты высоко оценили 15 разработок тюменских ученых в области животноводства, растениеводства, селекции, ветеринарии и переработки сырья.