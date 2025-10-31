Умная камера в банковском приложении научилась распознавать номера телефонов, карт и счетов

ВТБ Онлайн расширил возможности своей умной камеры — теперь она не только считывает QR-коды и реквизиты платежных документов, но и распознает номера телефонов, карт и банковских счетов с изображения. Искусственный интеллект определяет данные в кадре за десятые доли секунды, после чего автоматически подставляет их в платежную форму, полностью исключая ошибки при ручном вводе. Обновление делает переводы и оплату счетов ещё быстрее и удобнее.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин:

Мы продолжаем развивать сервисы, которые делают ежедневные операции клиентов проще и удобнее. Новые возможности умной камеры позволяют сократить время на переводы по номеру телефона, карты или банковского счета и исключить ошибки при вводе данных. Пользователю достаточно лишь навести камеру на написанный от руки или напечатанный текст, чтобы отсканировать данные — остальное система сделает сама.

Камера надежно работает даже в сложных условиях: при слабом освещении, съемке под углом или наличии искажений, при подсветке фонарика. Клиент также может загрузить изображение из галереи или файлов телефона.

Ранее клиентам ВТБ стала доступна технология распознавания QR-кодов на платежных квитанциях. Ежемесячно этой функцией пользуются более 5 миллионов клиентов. Для оплаты квитанций, на которых нет QR-кода, в приложение добавлена опция автоматического ввода ИНН, КПП, БИК и номера расчетного банковского счета.