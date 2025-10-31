Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения воздуха после жалоб в Тюмени на запах гари

На текущей неделе пару дней в нескольких районах Тюмени, в том числе в центре, ощущался запах гари, в связи с чем 27 октября по жалобам горожан регуправление Роспотребнадзора провело внеплановый отбор проб в Ленинском, Восточном административных округах, в заречной части города и установило, содержание вредных веществ в воздухе не превышает предельно-допустимые концентрации. Информация из Тюменского ЦГМС - филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" об экстремально высоком загрязнении окружающей среды не поступала.
В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области отметили, что оценка состояния атмосферного воздуха ведется на системной основе в рамках социально-гигиенического мониторинга. По результатам исследований атмосферного воздуха за 10 месяцев 2025 года в Тюмени не было обнаружено нестандартных проб атмосферного воздуха с превышением ПДК. Лабораторный контроль ведется на содержание в атмосферном воздухе паров, газов, пыли, аэрозолей, в том числе мелкодисперсных частиц.
