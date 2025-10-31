Работа в такси стала самой доходной для кандидатов без опыта в Тюменской области

Профессия водителя такси в Тюменской области стала самой высокооплачиваемой для кандидатов без опыта. К такому выводу пришли эксперты Авито Работы, изучив, на каких позициях в III квартале 2025 года соискатели без опыта могли рассчитывать на самые высокие зарплатные предложения.

Самыми высокооплачиваемыми в Тюменской области для таких кандидатов стали вакансии водителей такси — в среднем за полный день им предлагали 189 857 руб/мес, что на 13% выше, чем годом ранее. В их обязанности обычно входит перевозка пассажиров, обслуживание заказов через таксопарк и поддержание чистоты в автомобиле.

На втором месте оказались водители-экспедиторы — за перевозку грузов с оформлением сопроводительных документов и обеспечением их сохранности в среднем при фиксированном графике им предлагали 186 487 руб/мес (+50% за год).

Замыкают тройку высокооплачиваемых специалистов, которых готовы взять без опыта, авторазборщики — они выполняют разборку автомобилей на запчасти, сортировку деталей и их подготовку к продаже. Их средние зарплатные предложения составили 185 000 руб/мес (+21%).

Итоговый доход зависит от региона, специфики задач и других факторов. Поэтому доходы соискателей могут отличаться от средних, рассчитанных по данным сервиса.

Эксперты Авито Работы также проанализировали, в каких профессиях стали чаще всего искать кандидатов без опыта. Лидерами по росту спроса по России стали изолировщики — количество предложений с пометкой "без опыта" для них увеличилось почти в 2,5 раза (+148%). На втором месте отделочники — количество вакансий с пометкой "без опыта" для них тоже выросло почти в 2,5 раза (+146%) при средней предлагаемой зарплате в 113 515 руб/мес за полный день. В 2,2 раза (+119%) активнее за последний год стали искать ремонтников. При условии полной занятости начинающие специалисты могли рассчитывать в среднем на 92 773 руб/мес.