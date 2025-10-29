Экскурс в традиции сибирского ковроткачества в тюмеском музее проводит AI-гид от ГигаЧат

В Музейном комплексе имени Ивана Словцова запущен интеллектуальный гид на базе нейросетевой модели ГигаЧат от Сбера. Теперь посетители выставки "Сибирский махровый ковёр" могут отправиться в персональное путешествие по экспозиции вместе с искусственным интеллектом (AI), достаточно отсканировать QR-код, размещенный у входа в экспозицию.

AI-гид рассказывает о ключевых экспонатах, технологии изготовления махрового ковра и людях, чьими руками создавалась уникальная традиция тюменского ковроткачества. В интерактивной форме можно узнать, как кустарное ремесло конца XIX — начала XX века постепенно превратилось в развитое артельное и фабричное производство, как ковровое дело сохранялось в семьях потомственных мастериц, и как сегодня, в XXI веке, оно переживает новый этап возрождения.

Технология изготовления тюменского махрового ковра признана объектом нематериального этнокультурного достояния Тюменской области – это важная часть региональной истории.

Проект реализован в рамках программы развития инновационных технологий в сфере культуры и музейного дела, где Тюменское музейно-просветительского объединение и Сбер выступают партнёрами по внедрению цифровых решений, делающих культуру более доступной и современной.

Гендиректор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова:

Интеграция искусственного интеллекта в музейное пространство открывает новые форматы взаимодействия с аудиторией. Посетители могут получать знания в удобной, персонализированной форме, а это уже шаг в будущее музейного дела.

Заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Татьяна Кузьмина:

Мы рады, что наш AI-гид на базе ГигаЧат помогает посетителям глубже погрузиться в историю и традиции сибирского ковроткачества. Это не просто экскурсия, а интерактивное путешествие, которое делает музейное пространство более живым и интересным. Мы продолжаем развивать цифровые решения, чтобы сделать культуру доступной и увлекательной для всех.

Это не первый AI-проект от Сбера, реализованный в стенах Музейного комплекса имени И.Я. Словцова. В рамках выставки современного искусства "Культурный слой" в этом году был представлен интерактивный гид на базе ГигаЧат.