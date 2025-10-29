Тюменский аэропорт обслуживает рейсы по 38 направлениям

Аэропорт Тюмень (Рощино) перешёл к работе по зимнему расписанию, в этом сезоне из воздушной гавани будет доступно 26 прямых направлений на внутренних авиалиниях, 6 — в СНГ и 6 — в страны дальнего зарубежья, сообщает пресс-служба аэропорта.

В Москву в зимний период запланировано до 7-8 рейсов в сутки. Направление представят авиакомпании "ЮТэйр",  "Аэрофлот", "Россия", "Победа".

В Санкт-Петербург регулярно отправляется авиакомпания "Россия".  

В Сочи из Тюмени летают четыре авиакомпании: "ЮТэйр", "Nordwind Airlines", "Икар" и "Ямал".

В Минеральные Воды полёты выполняют "Азимут",  "ЮТэйр" и "Ямал".

Помимо этого, есть прямые рейсы во многие другие города: Казань, Красноярск, Новосибирск, Сургут, Уфа. 

Чартерные перевозки будут представлены на направлениях: Шарм-Эш-Шейх, Хургада, Пхукет и Фукуок.

Возобновятся рейсы "Azur Air" в Камрань. 

Среди регулярных международных направлений аэропорта — Баку, Бишкек, Дубай, Ереван, Ош и Ташкент. 

