Тюменский аэропорт обслуживает рейсы по 38 направлениям

Аэропорт Тюмень (Рощино) перешёл к работе по зимнему расписанию, в этом сезоне из воздушной гавани будет доступно 26 прямых направлений на внутренних авиалиниях, 6 — в СНГ и 6 — в страны дальнего зарубежья, сообщает пресс-служба аэропорта.

В Москву в зимний период запланировано до 7-8 рейсов в сутки. Направление представят авиакомпании "ЮТэйр", "Аэрофлот", "Россия", "Победа".

В Санкт-Петербург регулярно отправляется авиакомпания "Россия".

В Сочи из Тюмени летают четыре авиакомпании: "ЮТэйр", "Nordwind Airlines", "Икар" и "Ямал".

В Минеральные Воды полёты выполняют "Азимут", "ЮТэйр" и "Ямал".

Помимо этого, есть прямые рейсы во многие другие города: Казань, Красноярск, Новосибирск, Сургут, Уфа.

Чартерные перевозки будут представлены на направлениях: Шарм-Эш-Шейх, Хургада, Пхукет и Фукуок.

Возобновятся рейсы "Azur Air" в Камрань.

Среди регулярных международных направлений аэропорта — Баку, Бишкек, Дубай, Ереван, Ош и Ташкент.