Тюменская область на ПИР Экспо 2025 накормила всех ухой с нефтью

В Москве прошли финальные мероприятия федерального проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) "ПроЕДУ по России!" – "Код регионов" и международной выставки ПИР Экспо 2025. Участвовали в них развивающие гастрономический туризм и формирующие современный образ страны через локальные продукты, традиции и культуру гостеприимства регионы.

В рамках мероприятия "Код регионов" делегация Тюменской области презентовала туристический потенциал, а бренд-шеф туристической отрасли региона Давид Хачатрян презентовал один из гастрономических символов – уху "с нефтью", которую разработал несколько лет назад для брендового маршруту "Черное золото Сибири". Подача и вкус ухи "с нефтью" вызвали интерес у гостей и участников программы, каждый мог продегустировать и познакомиться с гастрономическим направлением Тюменской области.

Программа АСИ "ПроЕДУ по России!" направлена на развитие гастроиндустрии и поддержку локальных брендов. В ней участвуют 13 пилотных регионов, которые создают гастрономические карты, разрабатывают брендовые блюда и сувениры, запускают фестивали и туры. В списке Крым, Мордовия, Камчатский и Пермский край, Тюменская, Сахалинская, Томская, Челябинская, Тульская, Ивановская, Белгородская и Мурманская области. Наш регион представил кейс устойчивого развития гастротуризма — направления, объединяющего работу с локальными продуктами, событиями и сувенирной линейкой. Регион последовательно формирует узнаваемый бренд, в котором соединены традиции, современные блюда и туристические маршруты.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова:

Развитие гастрономии рассматривается нами как одно из приоритетных направлений туризма. В регионе восстанавливают старинные рецепты, внедряют локальные блюда в меню ресторанов, развивают фестивали и маршруты. С 2023 года сформирована база ключевых блюд, включая рецепты, связанные с именами Менделеева, Распутина и Ершова. За последние пять лет число предприятий общественного питания выросло на 13% — сегодня их более четырех тысяч, треть предлагает блюда русской и сибирской кухни. Сибирская кухня входит в тройку причин, по которым туристы выбирают Тюменскую область, наряду с природными достопримечательностями и термальными источниками.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева: