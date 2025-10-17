Тобольск за повышение узнаваемости отмечен в конкурсе "Лучшая муниципальная практика – 2025"

Тобольск с брендом "Ключ к Сибири" победил во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика – 2025" в номинации "Повышение узнаваемости муниципального образования"

Бренд "Тобольск – ключ к Сибири" объединяет культурные, туристические и деловые инициативы, отражает характер города, его историю и современную энергию. За последние несколько лет в Тобольске качественно изменилась городская среда благодаря сотрудничеству с "Сибур" - муниципалитет считается одним из самых благоустроенных в России. Турпоток тоже растет - в 2024 году город посетили почти 400 тысяч человек — вдвое больше, чем в 2021-м. К 2030 году ожидается увеличение турпотока до 850 тысяч.

"Поздравляю с победой в престижном конкурсе! Это подчёркивает, что Тобольск уверенно укрепляет позиции туристического центра Сибири. У города большое будущее", - отметил губернатор Александр Моор.