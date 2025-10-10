ВТБ назвал самый популярный способ международных переводов

Более 80% трансграничных переводов в валютах дружественных стран клиенты ВТБ совершают по номеру телефона, эта доля достигла рекорда в сентябре. За год интерес к этому инструменту вырос более чем на 11 п.п. Об этом банк сообщил в рамках форума FINOPOLIS 2025.

За 9 месяцев этого года розничные клиенты ВТБ совершили более 5 млн трансграничных переводов в дружественные страны на сумму свыше 150 млрд рублей – это в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные цели переводов – помощь родным и близким, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, а также перевод денег на свой зарубежный счет для путешествий.

Чаще всего пользователи совершают транзакции в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, а также в Китай и Беларусь. Средний чек одной транзакции составляет 28 тыс. рублей, каждый клиент совершает больше трех операций в месяц.

Высокие темпы роста подтверждают спрос на быстрые, безопасные и надежные решения, позволяющие переводить деньги своим партнерам и родственникам в режиме реального времени. Для этого ВТБ продолжает развивать международные расчеты и запускать новые сервисы для пользователей.

Клиенты банка уже могут переводить деньги более чем в 150 стран мира, в зависимости от направления совершая операции по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам и с выдачей наличными.