Мобильную майнинг-ферму обнаружили в тюменском лесу

Сотрудники "Россети Тюмень" при рейде в лесополосе у деревни Коняшина нашли мобильную ферму для майнинга криптовалюты - устройства для добычи цифровой валюты находились в деревянном коробе, оборудованном воздуховодами, утеплением и пароизоляцией. Предварительный ущерб компании оценивается в более чем 530 тысяч рублей.

Работу майнинг-фермы остановили, аппаратуру изъяли. На нарушителя составили акт о бездоговорном потреблении электроэнергии.

Сообщить о выявленных случаях воровства электроэнергии можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 (анонимность гарантируется).