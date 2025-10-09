Мобильную майнинг-ферму обнаружили в тюменском лесу

18:00 09 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сотрудники "Россети Тюмень" при рейде в лесополосе у деревни Коняшина нашли мобильную ферму для майнинга криптовалюты - устройства для добычи цифровой валюты находились в деревянном коробе, оборудованном воздуховодами, утеплением и пароизоляцией. Предварительный ущерб компании оценивается в более чем 530 тысяч рублей. 

Работу майнинг-фермы остановили, аппаратуру изъяли. На нарушителя составили акт о бездоговорном потреблении электроэнергии. 

Сообщить о выявленных случаях воровства электроэнергии можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 (анонимность гарантируется).

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025