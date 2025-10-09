В Тюмени определили лучших стилистов для участия в финале московского турнира

Фото Сергея Мжельского, предоставлено ТАРКИ

Турнир стилистов – общероссийский проект, начавшийся в Екатеринбурге и объединяющий профессиональное сообщество по всей стране. Его финал состоится в декабре в Москве, где и определятся лучшие стилисты России 2025 года.

В Тюмени турнир прошел 4 и 5 октября в креативном пространстве "Смыслы" Тюменского ЦУМа и в резиденции "Золотые ворота Сибири" при поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ) и центра "Мой бизнес" Тюменской области.

Первый день, 4 октября, был посвящен бизнес-образованию. В рамках форума выступили эксперты из Москвы, Екатеринбурга и Тюмени. Спикеры затронули самые актуальные темы: от мер господдержки и развития швейного производства до тренд-аналитики, имидж-стратегии и ведения успешного fashion-бизнеса.

Второй день, 5 октября стал соревновательным. Семь финалистов, отобранных экспертным жюри по результатам онлайн-задания, создавали стильные образы из коллекций брендов, представленных в пространстве "Смыслы". В модели взяли популярных инфлюенсеров города - Анастасию Козловскую, Анну Румак, Екатерину Гладкову-Седчихину, Олесю Шабанову, Веронику Ахметову, Алесю Пелькову и Ирину Заикину. Лучшими стилистами признали Даниила Евдокимова (1 место), Яну Сергину (2) и Лану Климчик (3).

Организаторам турнир Тюмень понравилась, теперь они намерены сделать турнир стилистов регулярным в Тюмени, и уже ведут переговоры с партнерами и спонсорами о проведении мероприятия в следующем году, сообщили в ТАРКИ.