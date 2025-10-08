Тюменцам объяснили, что происходит на Текутьевском кладбище

Жители Тюмени заметили, что на Текутьевском кладбище в центре города выпиливают деревья и ездит тяжелая техника, сообщения об этом появилось в местных пабликах. В администрации города пояснили, что с территории кладбища убирают аварийные деревья ради безопасности посетителей и сохранения надгробий.

"С августа МКУ "Некрополь" проводит работы по сносу аварийных деревьев на Текутьевском кладбище. Всего планируется снести 160 аварийных деревьев. Решение о необходимости проведения этих работ принято по результатам их осмотра, проведенного с участием специалиста-биолога. Это является вынужденной мерой и осуществляется в целях предотвращения падения аварийных деревьев, что может причинить вред посетителям кладбищ, их имуществу", - пояснили в администрации города.

Чтобы крупные ветви и ствола при падении не повредили захоронения, к работе привлекли промышленных альпинистов, которые убирают деревья частями.

Снос деревьев завершится в середине ноября. После территория кладбища будет приведена в порядок, пообещали в администрации города.



Такие работы проводятся ежегодно на системной основе на территории всех городских кладбищ, на которых произрастают деревья, в рамках их содержания.



По вопросам содержания кладбища "Текутьевское" можно обратиться в МКУ "Некрополь" (ул. Республики, 96, телефон