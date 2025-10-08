У тюменского Фонда капремонта работы для подрядчиков на 30 лет хватит

Фонд капитального ремонта Тюменской области готов обеспечить подрядчиков работой на 30 лет, заявил замгубернатора Тюменской области Павел Перевалов на заседании комитета облдумы по экономической политике и природопользованию, где обсудили перспективы реализации Программы капитального ремонта многоквартирных домов.
"Участие подрядных организаций в программе капитального ремонта – это уверенность не только в завтрашнем дне. Это многолетняя перспектива, потому что программа капитального ремонта рассчитана на 30 лет. Она действует до 2053 года и каждый год пролонгируется. Планы на ближайшие годы расписаны очень подробно, поэтому подрядчики могут сейчас видеть, на какой объём работ они могут претендовать. Это очень важно!" -сказал Перевалов.
В текущем году специалисты планируют выполнить капремонт 831 конструктивного элемента. Следующий год – последний в трёхлетке. Останется капитально отремонтировать 755 конструктивов. В порядок приведут больше 1000 многоквартирных домов.
В 2025 году планируется законтрактовать более 50% объема работ 2026 года. Вовлекать новые силы в капремонт домов помогают Союз "СРОСТО" и Союз "Торгово-промышленная палата Тюменской области".
Департамент ЖКХ ежемесячно организует отбор на включение подрядчиков в Реестр квалифицированных компаний - очередной отбор завершается 8 октября на электронной торговой площадке Сбербанк АСТ.
