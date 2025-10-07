Глава Тюмени высказался о важности теплотрассы, вокруг прокладки которой идут споры

Прокладка теплотрассы в ЖК "Европейский" - это последовательное развитие большой части заречной части Тюмени, она необходима для обеспечения стабильного теплоснабжения новых домов и будущих социальных объектов, рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев телекомпании "Регион-Тюмень", интервью опубликовано в Вк на специально созданной для обсуждения с горожанами странице "Строительство теплотрассы. Улица Ю.-Р.Г. Эрвье".

По словам Афанасьева, неоднократно встречаясь с жителями улицы Ю.-Р.Г. Эрвье и Тихом проезда, он вникал в каждый их вопрос, варианты размещения теплотрассы обсуждали со специалистами. Рассмотрев весь план застройки, поняли, что, говоря на техническом языке, свободных коридоров нет, поэтому работы организованы по проектному решению. В соответствии с законом теплотрассу было предложено разместить на муниципальной земле. Для обеспечения требований Правил благоустройства управа ЦАО ежедневно контролирует ход земляных работ. Удалось выстроить конструктивное взаимодействие с представителями инициативной группы "Европейского". Они сообщают о важных вопросах, которые необходимо решить в процессе строительства.

В надежном длительном функционировании инженерных сетей заинтересованы восемь тысяч новоселов, в том числе будущие соседи "Европейского" – жители строящегося квартала в границах улиц Защитников Отечества и Эрвье. "Это не просто прокладка теплотрассы, а последовательное развитие большой части заречной части Тюмени", - подчеркнул Афанасьев.