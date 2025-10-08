Чем выгодны для ресторанов блюда локальной кухни, рассказали на форуме в Тюмени

Агенство стратегических инициатив (АСИ) в 2025 году запустило туристическую программу "ПроЕду по России", в пилот вошли одиннадцать регионов, в том числе Тюменская область, хотя претендовали около семидесяти. Для чего это регионам и как может отразиться на сфере гостеприимства - об этом шла речь на ресторанной сессии форума для креативных КПД.

Программа "Проеду по России" предполагает комплексный подход, который поможет регионам формировать идентичность через еду. Главный инструмент — гастропаспорт, его уже заполнили 68 регионов, собрав информацию о продуктах, традициях и потенциале. Анализ показал: лишь 12 % заведений сегодня позиционируют себя как рестораны локальной кухни.

Важность осмысления регионами своего гастрономического кода и роль гастрономии в формировании конкурентоспособного бренда обозначила заместитель гендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова:

Ресторанный бизнес сегодня — это не просто точки питания, а места-носители культурного кода. Через гастрономию можно рассказать о народе, характере региона. Рестораны становятся витриной гастроэкосистемы, где локальный продукт превращается в историю. В погоне за европейскими стандартами мы забыли о своем гастрокоде, и сейчас важно его возродить. Задача ресторанов — сделать локальные продукты нормой повседневной жизни, доступной жителям и привлекательной для гостей, формируя чувство гордости за свою кухню и превращая ее в часть идентичности территории.

Захарова привела простой примем: куда бы турист не приехал - в кафе или ресторане ему предложат салат "Цезарь". При этом путешественники ему предпочли бы блюда, присущие только этой местности, и из местных же продуктов. И даже готовы платить за такое меню до 20% к среднему чеку. В Тюмени к таким блюдам можно отнести икряники, сырчики, которые некоторые внести в основное меню.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова отметила, что гастротуризм формируется из целого комплекса мероприятий и инструментов. В основе его успеха — люди: не просто участники рынка, а те, кто своим ежедневным трудом, результатами и креативными подходами формируют гастроиндустрию: