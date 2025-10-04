Flacon в Тюмени признан победителем креативной премии

Победителей самой главной креативной премии 2025 года "Связи" назвали в Тюмени на полях форума КПД, креативным пространством года признан Flacon Space×Парковый.

Flacon Space×Парковый в этом году открылся в бывшем ночном клубе "Берлога", которую реновировала компания "Колесник". Премию получил Михаил Егошин — директор по регионам дизайн-завода Flacon.

Помимо креативного пространства, в городе отметили и креативное событие года - это Всероссийский фестиваль "Музсходка". Лучшее креативное решение в "традиционных" отраслях экономики – проект "Креатив в девелопменте на примере жилого района "Речной порт". Образовательный проект в сфере креативных индустрий - Школа дизайна DH. Продюсер года в сфере креативных индустрий - Ксения Осипова (Агентство коммуникативного маркетинга Marks & Events). Семейный креативный проект - Галерея авторской керамики династии мастеров Брусенцовых. Экспортер года в сфере креативных индустрий - купальники для художественной гимнастики Nelli.

Кроме основных победителей вручена награда в специальной номинации "На века" за самый известный бренд нашего города – "Бессмертный полк". Её вручили основателю, почётному гражданину города Тюмени Иванову Геннадию Кирилловичу.