Портфель финансирования жилой недвижимости Сбера прирос на 24%

Портфель финансирования жилой недвижимости Сбера с начала года прирос на 24% и составляет 6,6 трлн рублей. Рынок приходит к балансу спроса и предложения за счет снижения активности застройщиков по запуску новых проектов. Об этом первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях Moscow Startup Summit.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Застройщики управляют своими инвестиционными программами, в том числе синхронизируя сроки строительства с поступлениями на счета эскроу для оптимизация процентной нагрузки на проект. По сравнению с прошлым годом мы заключаем примерно на треть меньше кредитных договоров. В основном снижение произошло по бридж-кредитам, которые застройщики берут на первоначальные этапы строительства. Портфель финансирования жилой недвижимости Сбера продолжает расти. С начала года портфель прирос на 24% и составляет 6,6 трлн рублей.

Ведяхин отметил, что абсолютный уровень процентных ставок пока ещё остаётся достаточно высоким и сказывается на экономике проектов, особенно тех, которые имеют низкое покрытие долга средствами на счетах эскроу. Тем не менее механизм эскроу в связке с ПФ финансированием позволяет большинству девелоперов успешно проходить период низких продаж.

В свою очередь снижение рыночных ставок по ипотеке в условиях смягчения денежно-кредитной политики будет способствовать постепенному росту активности покупателей, что окажет поддержку застройщикам.

