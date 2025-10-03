На 2 млн человек за год выросло число вкладчиков в ВТБ

Несмотря на снижение ставок по сберегательным продуктам на рынке, общее количество вкладчиков продолжает активно расти. С начала года число клиентов, доверяющих банку свои сбережения, увеличилось с 11,6 млн до 13,6 млн человек. Эта тенденция показывает, что сберегательные инструменты – вклады и накопительные счета – остаются привлекательными для населения в текущих макроэкономических условиях.

С начала года ВТБ нарастил вложения розничных клиентов до 11,1 трлн рублей. На вклады физлиц приходится 8,0 трлн рублей, 1,8 трлн рублей – на накопительные счета.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ:

Мы наблюдаем фундаментальный тренд: в условиях нормализации ставок сберегательное поведение россиян становится более осознанным и диверсифицированным. Потребность в сбережениях никуда не ушла, вклады и накопительные счета остаются приоритетным выбором населения. Цифры это подтверждают: за 9 месяцев количество вкладчиков в банке увеличилось на 17%, на 2 млн человек.

По прогнозам ВТБ, рынок сбережений в России вырастет на 15% к концу 2025 года и достигнет 66,2 трлн рублей.