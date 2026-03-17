Временные ограничения движения на тюменских дорогах начнут действовать с 15 апреля

10:00 17 марта 2026
С 15 апреля до 15 мая в области закроют некоторые участки региональных и муниципальных дорог - такие ограничения вводятся каждую весну для сохранения дорожного полотна.

"Мы заранее об этом предупреждаем перевозчиков. Главная цель – сохранение дорог", – сказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Александр Исаков.  

К 14 апреля на участках с ограничениями будут установлены соответствующие дорожные знаки.

