Временные ограничения движения на тюменских дорогах начнут действовать с 15 апреля

С 15 апреля до 15 мая в области закроют некоторые участки региональных и муниципальных дорог - такие ограничения вводятся каждую весну для сохранения дорожного полотна.
"Мы заранее об этом предупреждаем перевозчиков. Главная цель – сохранение дорог", – сказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Александр Исаков.
К 14 апреля на участках с ограничениями будут установлены соответствующие дорожные знаки.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru