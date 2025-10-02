Для оплаты коммунальных услуг теперь нужен только адрес

В онлайн-банке появился новый сервис оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги и интернет по адресу недвижимости. Пользователям больше не нужно запоминать лицевые счета и реквизиты поставщиков - процесс оплаты стал еще более простым и удобным.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ:

Новый сервис "Оплата по адресу" решает несколько ключевых задач: избавляет от необходимости хранить и искать лицевые счета, ускоряет процесс оплаты и предоставляет полную прозрачность по начислениям. Это особенно удобно для клиентов, которые управляют платежами по нескольким объектам недвижимости.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, пользователю необходимо в перейти в раздел "Платежи", выбрать "Оплату по адресу", указать адрес из списка или добавить новый. После этого проверить начисления и оплатить их в пару кликов без комиссии. Для регулярных начислений можно настроить автоплатеж, чтобы счета оплачивались вовремя без лишних действий.

Новый сервис также повышает прозрачность расчетов: на странице объекта отображается информация о поставщиках услуг, а все операции по категориям "Коммунальные услуги", "Интернет и ТВ" сохраняются в истории.

Функционал доступен во всех регионах страны в веб-версии и скоро станет доступен пользователям устройств на Android.