Более 20 км Южного обхода Тюмени построят в четыре этапа

14:23 02 октября 2025
Южный обход города Тюмени, протяженность которого превысит 20 километров, будут строить в четыре этапа, он станет частью федеральной трассы м-12 "Восток", рассказал журналистам на  полях международного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Обход соединит автомобильную дорогу регионального значения Тюмень-Боровский-Богандинский и автомобильную дорогу федерального значения Р-351 Екатеринбург-Тюмень. 

"Южный обход является для нас важным и актуальным проектом. Документация разработана, прошла экспертизу, её структура и стоимость понятны. Сейчас рассматриваем организационные моменты. Участником проекта выступает государственная компания "Автодор", – отметил Киселев.

