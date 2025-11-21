Замначальника Управления Президента РФ по внутриполу рассказали о работе Штаба общественной поддержки в Тюмени

Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев ознакомился с работой Штаба общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области. В регион он прибыл в рамках региональных дней Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".

Замгубернатора Тюменской области Павел Белявский и председатель комитета Тюменской облдумы по социальной политике, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова рассказали Евгению Грачеву, что Штаб открылся 12 мая 2023 года и стал первым в УрФО. Сейчас площадка — один из главных центров общественной жизни города.

Ольга Швецова:

С момента открытия Штаб объединил тех, кто хочет оказывать поддержку бойцам СВО и их близким. В 2023 году начал работать Центр помощи участникам СВО, основной задачей которого является информирование о мерах поддержки и порядке их получения бойцами и членами их семей. Здесь постоянно проходит сбор гуманитарной помощи, а плетение маскировочных сетей ведется изо дня в день.

Евгений Грачев побывал на мастер-классах, где волонтеры изготавливали браслеты и вязаные игрушки для бойцов, а также на занятии для детей участников СВО, которое провели члены Общественной молодежной палаты при областной думе и представители Совета молодых педагогов Тюмени.

Юрист Андрей Щербинин рассказал об оказании юридической помощи в Штабе общественной поддержки. В области его хорошо знают, поскольку он помогает участникам СВО и их семьям разобраться в самых тяжелых вопросах. Он вручил гостю "Навигатор для участников СВО" — уникальное издание, в котором под одной обложкой собраны самые важные меры поддержки участников СВО.

Со своими вопросами и проблемами жители региона могут обратиться в Общественную приемную Председателя партии. Особое внимание уделяется обращениям, связанным со специальной военной операцией. За 2024-2025 годы в Штабе прошло более 500 приемов граждан на эту тему. Проведено более 5 тысяч консультаций по телефону. Работает общественная приемная по сбору информации и уточнению судьбы военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести в ходе СВО.

В Штабе ежедневно проходят приемы граждан, их ведут депутаты городской думы, областной думы и Государственной Думы. Во время визита Евгения Грачева прием вела Эльвира Амирова, депутат Тюменской городской думы.

В это же время в спикер-зале Штаба "Молодая Гвардия Единой России" организовала мероприятие для тюменских ребят. Роман Рзаев, председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области, а в прошлом — руководитель тюменского отделения молодогвардейцев, рассказал о реализации общественных проектов в регионе.

В завершение знакомства со Штабом Евгений Грачев принял участие в акции сторонников "Единой России" "Коробка храбрости".

Евгений Грачев: