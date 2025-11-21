Замначальника Управления Президента РФ по внутриполу рассказали о работе Штаба общественной поддержки в Тюмени

Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев ознакомился с работой Штаба общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области. В регион он прибыл в рамках региональных дней Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".
Замгубернатора Тюменской области Павел Белявский и председатель комитета Тюменской облдумы по социальной политике, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова рассказали Евгению Грачеву, что Штаб открылся 12 мая 2023 года и стал первым в УрФО. Сейчас площадка — один из главных центров общественной жизни города.
Ольга Швецова:
С момента открытия Штаб объединил тех, кто хочет оказывать поддержку бойцам СВО и их близким. В 2023 году начал работать Центр помощи участникам СВО, основной задачей которого является информирование о мерах поддержки и порядке их получения бойцами и членами их семей. Здесь постоянно проходит сбор гуманитарной помощи, а плетение маскировочных сетей ведется изо дня в день.
Евгений Грачев побывал на мастер-классах, где волонтеры изготавливали браслеты и вязаные игрушки для бойцов, а также на занятии для детей участников СВО, которое провели члены Общественной молодежной палаты при областной думе и представители Совета молодых педагогов Тюмени.
Юрист Андрей Щербинин рассказал об оказании юридической помощи в Штабе общественной поддержки. В области его хорошо знают, поскольку он помогает участникам СВО и их семьям разобраться в самых тяжелых вопросах. Он вручил гостю "Навигатор для участников СВО" — уникальное издание, в котором под одной обложкой собраны самые важные меры поддержки участников СВО.
Со своими вопросами и проблемами жители региона могут обратиться в Общественную приемную Председателя партии. Особое внимание уделяется обращениям, связанным со специальной военной операцией. За 2024-2025 годы в Штабе прошло более 500 приемов граждан на эту тему. Проведено более 5 тысяч консультаций по телефону. Работает общественная приемная по сбору информации и уточнению судьбы военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести в ходе СВО.
В Штабе ежедневно проходят приемы граждан, их ведут депутаты городской думы, областной думы и Государственной Думы. Во время визита Евгения Грачева прием вела Эльвира Амирова, депутат Тюменской городской думы.
В это же время в спикер-зале Штаба "Молодая Гвардия Единой России" организовала мероприятие для тюменских ребят. Роман Рзаев, председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области, а в прошлом — руководитель тюменского отделения молодогвардейцев, рассказал о реализации общественных проектов в регионе.
В завершение знакомства со Штабом Евгений Грачев принял участие в акции сторонников "Единой России" "Коробка храбрости".
Евгений Грачев:
Президент Владимир Владимирович Путин уделяет большое внимание местному самоуправлению и неоднократно подчеркивал, что местная власть самая близкая к людям. Регулярное общение с представителями муниципалитетов показывает значимость этого уровня власти, важность тех мер и решений, которые наши коллеги принимают на местах. Большую роль в этом взаимодействии играет депутатский корпус представительных органов МСУ. Региональное отделение "Единой России" ведет активную работу. Вам удалось объединить силы огромного количества людей по самым разным направлениям, в том числе в важном деле по оказанию помощи участникам СВО. На одной площадке трудятся волонтеры, идет сбор гуманитарной помощи, проводятся мероприятия для бойцов и их близких, открыта юридическая консультация и ведется прием граждан. Спасибо вам за эту работу.
