Китайская компания собирается открыть в Тюмени завод по производству масел и канистр

14:00 02 октября 2025
Фото - @DepEconomy

Представители китайской компании планируют организовать в Тюмени производство масел различного назначения с выпуском собственных канистр. Сейчас инвесторы ищут помещение для реализации проекта, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Встречу с представителями компании провели Инвестагентстве Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Компания уже работает в Омске, теперь решила подыскать площадки и в Тюмени.

"Представители китайской компании осмотрели ряд промышленных площадок. Тюменская область открыта для новых проектов и готова оказать всестороннюю поддержку иностранным инвесторам. Это сотрудничество станет еще одним шагом на пути к международным экономическим связям и развитию нашего региона", - отмечается в сообщении.

