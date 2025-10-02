Китайская компания собирается открыть в Тюмени завод по производству масел и канистр

Фото - @DepEconomy

Представители китайской компании планируют организовать в Тюмени производство масел различного назначения с выпуском собственных канистр. Сейчас инвесторы ищут помещение для реализации проекта, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Встречу с представителями компании провели Инвестагентстве Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Компания уже работает в Омске, теперь решила подыскать площадки и в Тюмени.

"Представители китайской компании осмотрели ряд промышленных площадок. Тюменская область открыта для новых проектов и готова оказать всестороннюю поддержку иностранным инвесторам. Это сотрудничество станет еще одним шагом на пути к международным экономическим связям и развитию нашего региона", - отмечается в сообщении.