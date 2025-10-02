Участники "Времени героев" защитили проект по развитию автотуризма в Тюменской области

В мастерской управления "Сенеж" в Московской области прошла итоговая защита проектных решений программы "Время героев", на которой одна из команд представила проект по развитию туротрасли Тюменской области, по словам губернатора Моора, он произвел впечатление.

В марте участники программы "Время героев" приезжали в регион, лично знакомились с турпотенциалом Тюмени и Тобольска, общались с губернатором и экспертами.

"Представленный проект развития автотуризма произвёл впечатление. Участники программы предложили совершенствовать сервис Visit Tyumen, добавить туда разделы специально для автотуристов, сделали акцент на региональной специфике – местной кухне, взаимодействии с тюменским бизнесом. Все идеи вполне могут быть воплощены на практике, конечно, с некоторыми доработками", - прокомментировал защиту проекта Моор.

Губернатор также напомнил, что в Тюменской области реализуется региональный аналог программы "Время героев" – проект "Боевой кадровый резерв". Сейчас участники проходят этап стажировок, пробуют себя в работе на различных предприятиях, в органах государственной и муниципальной власти.