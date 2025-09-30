Более 14 млрд рублей направлено в соцсферу из бюджета Тюмени за полгода

За шесть месяцев расходы бюджета достигли 23 миллиардов рублей, 14 миллиардов из них направлено на нужды соцсферы. По доходам бюджет исполнен почти на 21 миллиардов рублей, при этом более 724 миллионов рублей составили неналоговые доходы.

Вопрос об исполнении бюджета Тюмени в первом полугодии 2025 года депутаты рассмотрели на сентябрьском заседании гордумы.

Депутат Андрей Потапов заострил внимание на снижении доходов от использования муниципальной собственности. В сравнении с первым полугодием 2024 года они снизились на 9%. Замглавы Тюмени Артем Катренко разницу колебания показателей пояснил тем, что структура имущества, условия договоров аренды могут периодически меняться.

Сергей Пыхалов поинтересовался, будут ли в этом году переходящие на следующий год проекты. Катренко ответил утвердительно и подчеркнул, что при этом контрактация превышает уже более 90%, в планах все объекты выполнить.

Георгий Муратов отметил, что и на 1 января, и на 1 июля 2025 года муниципальный долг отсутствует, что позволяет в целом положительно оценить работу администрации по исполнению бюджета.

Алексей Чирков напомнил о важности рачительного отношения к финансам, по его мнению, экономия в отношении бюджета является жизненно необходимой.

Глава города Максим Афанасьев отметил, что итоги исполнения бюджета считает достаточно позитивными. "Мы имеем рубеж практически 50% по уровню расходов и доходов, и это соответствует тем ожиданиям, которые мы ставили. Вместе с депутатами Тюменской городской думы мы нашли возможность выделить дополнительно порядка 900 миллионов рублей на ремонт автодорог, что позволило продлить работы по устранению колейности и фрезерованию", — сказал он.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, подводя итоги обсуждению, подчеркнула, что бюджет остается социально направленным. "Не остается без внимания комфортная среда проживания для наших жителей, на что предусмотрено 7 миллиардов рублей. На реализацию нацпроектов "Молодежь и дети" и "Инфраструктура для жизни" направлено 618 миллионов рублей. Исполнение бюджета в первом полугодии 2025 года прошло без привлечения кредитных средств и средств из резервного фонда", — подчеркнула Светлана Иванова.