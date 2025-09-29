Более половины жителей тюменских многоквартирников готовы отказаться от газа

Более 55% жителей многоквартирных домов готовы отказаться от газовых плит в пользу электрических, опрос еще не завершился - выразить свое мнение по этому поводу жители Тюменской области могут до 30 сентября на портале Госуслуг, сообщили в департаменте ЖКХ региона.

По данным департамента ЖКХ, на текущий момент почти 57% участников опроса в целях повышения безопасности хотят отказаться от общедомовых газовых сетей и перейти на электроплиты. 14% уже готовят на электричестве, несмотря на то, что дом газифицирован.

"В регионе принята нормативная база, позволяющая в рамках программы капитального ремонта выполнять работы по увеличению выделенной мощности и прокладке усиленных кабелей электропроводки. Такие работы уже выполнены в 2 домах. Для организации системного перехода на более безопасный способ приготовления пищи, требуется поддержка жителей. Некоторые вопросы имеют форму открытого ответа, где нужно написать свои предложения и пожелания", - пояснили в департаменте ЖКХ.

Для запуска процесса перевода многоквартирного дома на усиленные сети электроснабжения и отказа от газовых сетей требуется решение общего собрания собственников. Вопрос о готовности участия в нём также есть в опросе.