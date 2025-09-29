В Тюмени возобновляют газоснабжение домов, отключенного из-за утечки на газопроводе

Из-за утечки на газопроводе у дома №1 на улице Пристанской в Тюмени ряд домов остались без газа, по оперативным данным на утро понедельника в большинстве из них газоснабжение восстановлено, сообщили в администрации города.
По данным Единого центра оперативного реагирования города Тюмени на 10:00:
- газоснабжение запущено в доме по ул. Орджоникидзе, 4, в 9:40 (в доме два подъезда — оба опрессованы, 26 абонентов — ресурс до квартир доведен; при наличии проблем в квартирах специалисты отработают по заявкам тюменцев);
- газоснабжение в доме по ул. Осипенко, 41, начали подключать в 10.01 две бригады (в доме 8 подъездов, были отключены 126 абонентов). Затем специалисты опрессуют все подъезды и далее будут работать с потребителями по заявкам (при наличии);
- частный сектор по ул. Пристанской и ул. Госпаровской: из семи частных домов подключены шесть, последний — в работе.
