Более 1,5 млн рублей получат от Росмолодежи тюменцы на фестиваль, игру и медиашколу

Более 1,5 миллиона рублей получат на реализацию своих идей жители Тюменской области Дарья Скорикова, Георгий Семенов и Анна Оганисян, успешно выступившие на публичных защитах конкурса Росмолодёжь.Гранты, который прошел в рамках форума "Утро" в Тюмени.

Самый большой грант среди тюменцев выиграла Дарья Скорикова — 800 тысяч рублей она получит на региональный археологический фестиваль "Человек. Природа. История". Анне Оганисян выделили 400 тысяч рублей для медиашколы "МедиаСтарт: Твой путь в мир медиа". Еще 304 тысячи рублей получит Георгий Семенов на настольную патриотическую игру "Рубежи побед 1941-1945".

В целом разыгрывалось 12 грантов.

Ребята из Курганской области успешно защитили три проекта на 1,95 млн рублей: по 850 тысяч - на комплекс мероприятий по популяризации культуры безопасности "Вместе за безопасность!" и ИТ-фест "Курганская область — Территория возможностей", еще 250 тысяч рублей на творческие мастерские "Мобильный педагог".

Свердловская область также отличилась двумя проектами: 798,6 тысячи рублей от Росмолодежи пойдет на выездной образовательный интенсив "ВЫШКА", 619 тысяч рублей - на организацию ночного квеста на автомобилях Insomnia Project 2.0., 396 тысяч рублей для фестиваля спорта, интеллекта и творчества GAMBIT.

Югра выиграла два гранта: 190 тысяч рублей для образовательного интенсива "Мастерская лидеров" и 142,4 тысячи рублей для образовательно-просветительского подкаста в области акушерства и гинекологии "Ж.К. в условиях крайнего севера".

Помимо жителей УрФО в форуме и конкурсе грантов участвовали и жители других регионов. среди них отличился Сергей Сыстеров из ЛНР - он выиграл 400 тысяч рублей для проекта "Спорт 360: твой круг движения", сообщает пресс-центр форума "Утро".