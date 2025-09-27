В Тюменской области внедрят "Управление захоронениями"

16:00 27 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменская область до конца 2025 года может внедрить у себя  отраслевую цифровую платформу в сфере ритуальных услуг "Управление захоронениями", это упростит организацию мест погребений, учет умерших и сделает услуги прозрачнее и удобнее для граждан, сообщает департамент информатизации ТО.

"Управление захоронениями" внедряется в России благодаря развитию Единой цифровой платформы "ГосТех", обновлленный формат которой был представлен на стратегической сессии под руководством председателя правительства Михаила Мишустина.  Тюменская область определена пилотным регионом по внедрению отраслевых цифровых платформ "Управление захоронениями" и "Мой питомец"

Теги: кладбище , Михаил Мишустин , цифровизация
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025