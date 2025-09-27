В Тюменской области внедрят "Управление захоронениями"

Тюменская область до конца 2025 года может внедрить у себя отраслевую цифровую платформу в сфере ритуальных услуг "Управление захоронениями", это упростит организацию мест погребений, учет умерших и сделает услуги прозрачнее и удобнее для граждан, сообщает департамент информатизации ТО.

"Управление захоронениями" внедряется в России благодаря развитию Единой цифровой платформы "ГосТех", обновлленный формат которой был представлен на стратегической сессии под руководством председателя правительства Михаила Мишустина. Тюменская область определена пилотным регионом по внедрению отраслевых цифровых платформ "Управление захоронениями" и "Мой питомец"