Сбер запускает новый сезон премии "Любимый малый бизнес"

Банк поддержит 100 предпринимателей по всей России
В России стартует новый сезон премии Сбера "Любимый малый бизнес" — конкурса, который помогает предпринимателям стать заметнее на рынке. Сто победителей премии получат по одному миллиону рублей на развитие своего дела, а десять обладателей Гран-при смогут отправиться на премиальный отдых на курорте "Мрия".
Участниками премии могут стать предприниматели из разных областей, это индустрия красоты, рестораны и гостиницы, туризм, спорт, розничная торговля, сельское хозяйство и животноводство, продажи на маркетплейсах, образование и другие.
Подать заявку на участие можно с 15 сентября до 15 ноября 2025 года. Отбор проходит в два этапа: сначала будут отобраны победители в каждом из 11 территориальных банков Сбера, учитывая рейтинги компаний и оценки независимых пользователей. Далее лидеры бизнеса и эксперты выберут из них 100 лучших участников, которым вручат награды на специальном гала-ужине в Москве.
Анна Салеева, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:
Урал и Башкортостан всегда были территориями сильных людей и больших идей. Здесь предприниматели формируют целые отрасли — от строительства и логистики до креативных индустрий. Мы видим, как малый бизнес становится драйвером развития, меняя качество жизни людей. Премия “Любимый малый бизнес” даёт предпринимателям дополнительную возможность расти и находить новых клиентов.
Премия уже помогла заявить о себе сотням предпринимателей, чьи истории вдохновляют других.
Евгений Хохлов, владелец магазина "Спорт Дома" в Челябинске, победитель конкурса в 2025 году:
Ценю сотрудничество со Сбером — банк предоставляет удобные инструменты специально для малого бизнеса, они, например, позволяют отслеживать продажи на различных площадках и быстро адаптироваться к изменениям рынка. Поучаствовав в конкурсе Сбербанка, мы получили гораздо больше, чем награду в миллион рублей: признание наших усилий, веру в наши идеи и поддержку, всё это вдохновляет на качественный скачок вперёд.
Дамир Хабибрахманов, генеральный директор "СкайПром" в Екатеринбурге, победитель конкурса в 2025 году:
Для нашей компании эта награда имеет огромное значение. Мы понимаем, насколько важен вклад малого бизнеса в развитие экономики страны, и рады осознавать, что наши усилия приносят пользу всему обществу. Полученный грант станет важным ресурсом для дальнейшего развития производства и внедрения новых технологий.
