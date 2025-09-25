Сбер запускает новый сезон премии "Любимый малый бизнес"

Банк поддержит 100 предпринимателей по всей России

В России стартует новый сезон премии Сбера "Любимый малый бизнес" — конкурса, который помогает предпринимателям стать заметнее на рынке. Сто победителей премии получат по одному миллиону рублей на развитие своего дела, а десять обладателей Гран-при смогут отправиться на премиальный отдых на курорте "Мрия".

Участниками премии могут стать предприниматели из разных областей, это индустрия красоты, рестораны и гостиницы, туризм, спорт, розничная торговля, сельское хозяйство и животноводство, продажи на маркетплейсах, образование и другие.

Подать заявку на участие можно с 15 сентября до 15 ноября 2025 года. Отбор проходит в два этапа: сначала будут отобраны победители в каждом из 11 территориальных банков Сбера, учитывая рейтинги компаний и оценки независимых пользователей. Далее лидеры бизнеса и эксперты выберут из них 100 лучших участников, которым вручат награды на специальном гала-ужине в Москве.

Анна Салеева, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

Урал и Башкортостан всегда были территориями сильных людей и больших идей. Здесь предприниматели формируют целые отрасли — от строительства и логистики до креативных индустрий. Мы видим, как малый бизнес становится драйвером развития, меняя качество жизни людей. Премия “Любимый малый бизнес” даёт предпринимателям дополнительную возможность расти и находить новых клиентов.

Премия уже помогла заявить о себе сотням предпринимателей, чьи истории вдохновляют других.

Евгений Хохлов, владелец магазина "Спорт Дома" в Челябинске, победитель конкурса в 2025 году:

Ценю сотрудничество со Сбером — банк предоставляет удобные инструменты специально для малого бизнеса, они, например, позволяют отслеживать продажи на различных площадках и быстро адаптироваться к изменениям рынка. Поучаствовав в конкурсе Сбербанка, мы получили гораздо больше, чем награду в миллион рублей: признание наших усилий, веру в наши идеи и поддержку, всё это вдохновляет на качественный скачок вперёд.

Дамир Хабибрахманов, генеральный директор "СкайПром" в Екатеринбурге, победитель конкурса в 2025 году: