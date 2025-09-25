Эксперты обсудили новый инвестцикл

Розничные инвесторы сохраняют ведущую роль на российском фондовом рынке: на их долю приходится около 75% спроса в размещениях и в обороте бумаг на фондовом рынке. При этом заметен рост финансовой грамотности и осведомленности частных инвесторов.

Выступая на Инвестиционном Форуме "Россия зовет!" в Санкт-Петербурге в рамках сессии "Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее", член Правления ВТБ Виталий Сергейчук отметил:

Мы видим, как розничные инвесторы думают рублем: с начала года фиксируется значительный всплеск интереса к биржевым фондам, приток превысил 1 трлн рублей. Инвестиции в акционерные фонды составили порядка 100 млрд рублей. Это отражает изменившееся отношение инвесторов к рынку.

По его словам, важно повышать долю участия институциональных инвесторов в размещениях, поскольку они выступают якорными участниками сделок и предоставляют взвешенный структурный анализ. При этом интерес к российскому рынку продолжают проявлять ближневосточные фонды. "Он осторожный, скорее непубличный, но при изменении внешних условий этот интерес может перерасти в более масштабный", — сказал он. "Иностранные инвесторы будут голосовать рублем за привлекательные истории, представленные на нашем рынке".

Среди отраслей, наиболее перспективных с точки зрения инвестиций, наибольший потенциал сохраняют инфраструктурное строительство и смежные отрасли, сегменты IT-трансформации и внедрения искусственного интеллекта, отечественные решения в сфере ПО, перестройки систем безопасности, а также сферы, ориентированные на внутренний спрос и рост производительности труда.

Сергейчук подчеркнул, что изменение структуры роста различных отраслей отражает продолжающуюся перестройку российской экономики. После темпов роста экономики свыше 4% в 2023–2024гг. в 2025-м ожидается замедление — рост составит 1,2–1,3%. Сегодня в числе драйверов экономического роста — инфраструктурные проекты, строительство высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, проекты в нефтехимии, химическом секторе и крупных стройках регионов. Дальнейший рост будет обеспечен повышением производительности труда и внедрением новых практик в бизнесе