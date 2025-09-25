От деревянного здания к уникальному облику: крупнейший аэропорт Ямала отмечает 50-летний юбилей

Полувековая история газовой столицы России неразрывно связана с авиацией. Первый технический рейс аэропорт Нового Уренгоя обслужил уже спустя месяц после основания города, и в этом году также празднует 50-летие. За полвека он обрел статус крупнейшего воздушного узла Ямала и дважды удостаивался награды как лучший аэропорт в своей категории.

Воздушная гавань носит имя легендарного геолога Ивана Губкина. В его честь в терминале аэропорта открыли экспозицию, которая также рассказывает историю освоения Крайнего Севера и развития Ямала. Оба этих процесса были бы невозможны без авиации. По воспоминаниям ветерана аэропорта Сергея Дерябина, в первые годы работы воздушного узла самолеты прилетали по 15-17 раз в сутки.

– Это была колоссальная нагрузка на работников! Но мы не ощущали сложностей, о них просто не думали. Все были молоды, энтузиазм людей был запредельный. Мы понимали, что авиация невероятно важна для нашего региона. Прикладывали тогда и прикладываем сейчас много усилий, чтобы жители не чувствовали сложностей перелета, – поделился Сергей Дерябин, который в настоящее время выполняет обязанности начальника комплексной смены.

По случаю юбилея аэропорт посетили и другие ветераны-первопроходцы, которые создавали историю авиации на Ямале: инженеры по радионавигации и радиолокации, специалисты по наземному обслуживанию воздушных судов и по работе с пассажирами, диспетчеры. Они побывали на экскурсии по городу и осмотрели новое здание аэропорта.

– Выражаю искреннюю благодарность ветеранам, строителям, авиаторам, техническому персоналу – всем, кто на протяжении полувека вносит свой вклад в развитие аэропорта. Для северян авиасообщение – это жизненная необходимость. Поэтому мы стремимся обеспечить самые высокие стандарты комфорта и безопасности для пассажиров, – подчеркнул губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

За полвека воздушная гавань Нового Уренгоя сменила деревянный облик на современное здание с уникальной архитектурой, вдохновленной традиционным жилищем коренных народов Севера. Крупную модернизацию провели в 2018 году на средства инвестора по первому в России концессионному соглашению в сфере аэропортовой инфраструктуры. В начале своей истории аэропорт мог обслуживать до 50 пассажиров в час. Сейчас пропускная способность гавани – 840 человек в час.

В рамках плана модернизации прошла реконструкция взлетно-посадочной полосы, возведен новый терминал площадью 19 тысяч квадратных метров. Немаловажно, что здание полностью адаптировано под условия Крайнего Севера. Аэропорт оборудован теплым бас-гейтом для посадки и высадки пассажиров и тремя теплыми телетрапами. Внутри терминала работают кафе и магазины, есть детская игровая зона и комната матери и ребенка. Пассажиров обслуживают на 12 стойках регистрации.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Артюхова