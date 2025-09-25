"Монетка" открыла логистический центр в Тюмени

Логистический комплекс "Монетки" открылся в Тюмени, для жителей агломерации - это новые рабочие места, для производителей - снижение транспортных издержек и шанс увеличить поставки в другие регионы, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.

Площадь распределительного комплекса — 23 тыс. м², он рассчитан на обслуживание 700 магазинов. Объем инвестиций — более 2 млрд ₽. Уже создано 260 рабочих мест, в перспективе — до 460. Областные власти оказали поддержку инвестору в подключении инженерных сетей водоснабжения и электроснабжения.

Пантелеев отметил, что Тюмень является крупным логическим хабом. Уже работают распределительные центры Озон, X5 Group, Магнит, Wildberries собирается построить свой центр, на очереди вторая и третья площадка холодильно-терминального комплекса компании "Стройтек".