Тюменские теннисисты поборются за выход на Первенство России

В Увате с 12 по 17 февраля состоится Первенство Уральского федерального округа по настольному теннису, являющееся отборочным на Первенство России в личном и командном зачете.

В зачете юношей тюменский регион в сопровождении тренера Елены Брус представят спортсмены СШ "Рубин" Павел Насонов, Данис Туйчиев, Артем Грачев, Павел Пушкарев и Максим Нагаев.

Среди девушек за выход на Первенство России поборются Яна Назаренко, Анастасия Павлюк, Анастасия Ровкина, Алина Латыпова и Елизавета Рябухина. Сопровождает команду тренер Егор Рябов.