Тюменские теннисисты поборются за выход на Первенство России

07:07 10 февраля 2025
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Фото: ru.freepik.com

В Увате с 12 по 17 февраля состоится Первенство Уральского федерального округа по настольному теннису, являющееся отборочным на Первенство России в личном и командном зачете.

В зачете юношей тюменский регион в сопровождении тренера Елены Брус представят спортсмены СШ "Рубин" Павел Насонов, Данис Туйчиев, Артем Грачев, Павел Пушкарев и Максим Нагаев.

Среди девушек за выход на Первенство России поборются Яна Назаренко, Анастасия Павлюк, Анастасия Ровкина, Алина Латыпова и Елизавета Рябухина. Сопровождает команду тренер Егор Рябов.

Теги: настольный теннис
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