Тюменские девушки отобрались на Первенство России по настольному теннису

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Магнитогорске 8 марта завершились игры Первенства Уральского федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, являющегося отборочным на всероссийский уровень соревнований.

Турнир собрал сильнейших спортсменов УрФО, продемонстрировавших высокий уровень мастерства и воли к победе. Соревнования проходили в течение четырёх дней и включали индивидуальные и командные состязания. В итоге и команда девушек, и команда юношей Тюменской области заняли в общем зачете третьи места, что позволило девушкам добиться права выступить на Первенстве России! Юношам, к сожалению, этого результата не хватило для дальнейшего участия в соревнованиях.

В индивидуальных выступлениях путевку на Первенство России завоевали Максим Нагаев (5 место), Анастасия Ровкина (6 место) и Павел Пушкарёв (7 место). Кроме того, бронзовые медали Первенства УрФО взяли Анастасия Ровкина и Алина Латыпова (женская пара), Анастасия Ровкина и Максим Нагаев (смешанная пара).