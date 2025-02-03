Тюменцы продолжают выступление в Чемпионате АСБ дивизиона "Поволожье-Урал"

В Ижевске с 7 по 9 февраля пройдут очередные матчи Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе "Поволожье-Урал" среди юношей. Тюменскую область на соревнованиях представляет команда "Гвардия".

Тюменцы 7 февраля сыграют с хозяевами соревнований Купол-УдГУ-СШОР №3, 8 февраля - с одним из лидеров дивизиона, командой СамГТУ из Самары, 9 февраля - с ОГПУ-СШОР №5 (Оренбург). Сопровождать команду будет старший тренер спортивной сборной команды по баскетболу Сергей Воротников.

Соревнования на данном этапе проходят по круговой системе, затем проводится Финал восьми. После 11 игр тюменская "Гвардия" занимает 11 место, до попадания в восьмерку лучших не хватает трёх очков. Всего в дивизионе "Поволожье-Урал" выступают 15 команд.