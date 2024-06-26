Команда УрФО по футзалу с победы начала игры "Дети Азии"

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

Сборная команда Уральского Федерального округа по футзалу одержала победу в первой встрече на VIII международных спортивных играх "Дети Азии", проходящих в Якутске.

Сборная УрФО убедительно переиграла футболистов Сибирского федерального округа. Матч закончился со счётом 8:3. Напомним, в составе сборной играют представители тюменской АНО "Футбол-Хоккей" под руководством тренеров Евгения Трифонова и Евгения Волкова.

По формуле турнира команде УрФО предстоит сыграть 6 игр, после чего будут проведены матчи за 1 и 3 место. Завтра, 27 июня, ребята встречаются Дальневосточным округом, затем 29 июня сыграют с хозяевами турнира (Республика Саха), 30 июня - с Узбекистаном, 1 июля - с Палестиной, 2 июля - с Киргизией.