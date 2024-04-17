Боксёр ЦПСР и ССК выиграл серебро всероссийских соревнований памяти Алексея Киселёва

Фото: Федерация бокса Тюменской области

В Краснодарском крае прошли всероссийские соревнования по боксу среди студентов. По традиции предстоящие поединки посвящены памяти двукратного олимпийского призера, Заслуженного тренера СССР, Заслуженного мастера спорта Алексея Киселёва.

Тюменскую область представляли четыре спортсмена, в том числе учащийся Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Сергей Заозёров. Наш спортсмен в весовой категории до 67 кг завоевал серебряную медаль и получил право выступить на IX всероссийской летней универсиаде.

Сопровождал тюменскую команду тренер-преподаватель "ЦПСР и ССК" Павел Корсаков.

"19-летний Сергей очень хорошо проявил себя, стал вторым, несмотря на то, что боксировал со старшими по возрасту", - отметил тренер.

Соревнования проходили в рамках Национальной студенческой лиги бокса, в них приняли участие порядка 270 боксеров из более чем 80 вузов страны в возрастной категории от 18 до 25 лет.