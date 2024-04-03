Тюменцы выступят на турнире по боксу памяти Алексея Киселёва

В Краснодарском крае, на федеральной территории "Сириус" с 7 по 14 апреля пройдут Всероссийские соревнования среди студентов по боксу памяти двукратного олимпийского призера, ЗТ СССР, профессора Алексея Киселёва.

Участие примут юниоры и юниорки от 18 до 25 лет, являющиеся студентами или аспирантами очной формы обучения образовательных организаций высшего образования и имеющие спортивную квалификацию не ниже первого разряда. Всего будут разыграны 25 комплектов медалей.

Тюменскую область на соревнованиях представят член сборной команды региона Алексей Давиденко и учащийся Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Сергей Заозёров. Сопровождает парней тренер-преподаватель ЦПСР и ССК Павел Корсаков.

В прошлом году соревнования собрали более 280 участников из 42 регионов России и из более чем 80 вузов. Отметим, что данный турнир проходит в рамках Национальной студенческой лиги бокса и является отборочным на чемпионат России и IX Всероссийскую летнюю универсиаду 2024 года.