Тюменские стрелки представят регион на Первенстве России

В Ижевске с 11 по 20 октября состоятся Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия и Первенство России по пулевой стрельбе из пневматического оружия.
На Первенстве выступят юноши и девушки до 17 лет, на всероссийских соревнованиях - до 19 лет. Спортсменов примет тир КССШОР им. Лукина В.В. Соревнования организованы для определения командного первенства среди спортивных сборных команд регионов России и личного первенства среди спортсменов.
В ходе соревнований спортсмены разыграют десять комплектов наград в стрельбе из пневматического пистолета и винтовки как в индивидуальных дисциплинах и смешанных дуэтах, так и в команде.
Тюменскую область в Ижевске представят четыре спортсмена специализированной подготовки Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Денис Шахмаев, Юрий Кузнецов, София Агеева и Алина Боровая. Сопроводит ребят тренер ЦПСР и ССК Алена Морозова.
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