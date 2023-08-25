Боксёр из Тюмени стал лучшим на Международном фестивале университетского спорта

Фото: Федерация бокса Тюменской области

Тюменский боксёр Эмин Хатаев выиграл золотую медаль турнира по боксу Международного фестиваля университетского спорта. Фестиваль проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа.

Эмин Хатаев, представляющий сборную Тюменского государственного университета, стал лучшим в весовой категории 92+ кг. В финале тюменец оказался сильнее боксера Чеченской республики Алвани Юсупова (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова). Эмин одержал победу в третьем раунде ввиду отказа секунданта.

В международном фестивале университетского спорта 2023 года участвуют студенты из России, БРИКС, ШОС и СНГ. На соревнованиях разыгрываются медали в 14-ти видах спорта.